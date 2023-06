Junts, a doble o res

Avui no et perdis

. És el pressupost de la Diputació de Barcelona per aquest 2023. Una quantitat que dota de recursos molts ajuntaments en àmbits com la cultura, les obres públiques o els serveis a les persones i que porta associada una potent estructura administrativa (hisendes locals, per exemple) i també política quei fins i tot mitjans de comunicació públics.El 2019, en ple judici del procés, Junts, que va quedar molt minvada a les eleccions municipals,, que havia empatat en diputats amb el PSC i n'amenaçava la tradicional hegemonia a la demarcació, i va optar per. Uns i altres: els socialistes estaven esborrats a comarques (ara s'han refet una mica) i els juntaires eren marginals a la corona metropolitana amb l'excepció de Sant Cugat del Vallès i poca cosa més.Aquell pacte, promogut peli per alguns dels actuals dirigents de Junts, va dur-los fortes contradiccions. Finalment, Carles Puigdemont va transigir amb l'acord i no el va bloquejar malgrat que en campanya ell i la resta de dirigents havien blasmat i vetat els pactes "amb el 155". Nomésha estat consol aquests anys mentre s'argumentava que l'acord no era polític i se li donava caràcter instrumental.Ara, les coses havien de ser diferents i Junts i ERC han fet molts acords amb els socialistes als ajuntaments , els consells comarcals i les diputacions. On els necessitaven i també on no els necessitaven i es podien entendre.i ja no hi ha hagut problemes per pactar amb el PSC, que n'ha tret partit. La lògica d'acords independentistes s'ha respectat a la ciutat de Girona i poc més.Aquest era l'escenari indiscutit fins al 17 de juny.van aconseguir que, aquell dia al matí, sengles militàncies avalessin el seu pacte a l'Ajuntament de Barcelona. El govern conjunt de la capital havia d'ajudar a renovar les aigües d'una relació tòxica , però s'assumia que la diputació eren figues d'un altre paner i que el partit de Laura Borràs i Jordi Turull intentariaBarcelona amb ERC i a la Diputació amb el PSC. Però alguna cosa s'havia començat a moure i, després d'una intervenció decisiva de les, Jaume Collboni, segon a les eleccions, va ser investit aquella tarda alcaldeAixò ho ha condicionat tot des d'aleshores. També el futur del govern de la Diputació de Barcelona que, de nou, té. A Junts donaven per fet que podrien, que durant quatre anys havia funcionat sense entrebancs. Ara, en canvi, els era més difícil donar la presidència als socialistes com si res, més tenint en compte que el ple de constitució arribaràJunts intenta mobilitzar negant oficialment els acords amb el PSOE o amb el PP i el Consell de la República crida a les urnes amb la promesa de bloquejar les institucions espanyoles . Seria difícil dir això per evitari, alhora, repartir-se la Diputació amb. Els socialistes tampoc tenien excessives ganes d'entendre-s'hi: els postconvergents han passat de 7 a 12 diputats i, lògicament, els demanarien. Les ferides de Barcelona tampoc ha servit per motivar-los. Junts ha oficialitzat que trenca amarres amb el PSC a la Diputació abans que els rebutgin públicament i ha apostat per liderar, una opció fins ara vista amb fredor. Serien 24 dels 51 diputats que quedarien per damunt dels 22 del PSC i els comuns, que necessitarien atreure el diputat del patit de(en cas d'empat a 23 la presidència seria pels socialistes en tant que més votats) o anar a buscar els 4 vots del PP. La via de Junts no atemptaria contrai els atorgaria més poder institucional a la Diputació en un context de: des de l'octubre no són al Govern, s'han quedat amb la mel als llavis a Barcelona, i ERC els ha canviat pel PSC a l'hora de garantir-se les diputacions de Tarragona i Lleida.Així les coses, el focus és doncs a Junts, on una part del partit, bàsicament, reclama no tirar la tovallola amb el PSC i no tancar-se portes. La tensió pot incrementar si, com assegurava ahir La Vanguardia,integrats gràcies als acords de suma de Jordi Turull tanquen pel seu compte acords amb els socialistes. En el cas que els alcaldes(Igualada) i(Torrelles de Foix) es desmarquin de Junts faran evident, que perdria els vots que li donen opcions de tenir la presidència. És important el que passi a Junts i també què faràque, si bé governa amb ERC i Junts la cocapital del Vallès, té ara una relació més normalitzada que el 2019 amb el PSC. Els socialistes els poden oferir pau a la ciutat i prebendes.Les circumstàncies han obligat. O guanyen més poder institucional a la Diputació (la presidència hauria de recaure en que va pactar amb la direcció ser l'home fort del partit a l'ens ) i un relat coherent pel 23-J, o bé veuen com el PSC i els comuns els prenen. ERC va ser la gran perdedora la nit del 28-M, però la partida entre el PSC i Junts per la Dipu se lade qui només espera algun guany: el pacte PSC-Junts després de l'operació Collboni deixaria; l'acord PSC-Comuns amb el PP o Tot per Terrassa condemnariainstitucional i tal vegada facilitaria refer ponts; i l'entesa Junts-ERC els donaria. Encara hi ha partit, però la temperatura incrementa. Crònica: «Un govern de PP i Vox ens neguiteja, però... I què?»: Pimec llueix pragmatisme en la festa anual ; per Pep Martí. Aragonès crida a aparcar els discursos «derrotistes» sobre l'economia catalana ; per Oriol March.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de Nació



subdirector de Nació

