La ciència dona raó als impuntuals: els qui arriben tard, viuen més

Cada grup d'amics i cada família té un o dos. Sempre assenyalats, ha arribat un punt en què ja no se'ls recrimina que arribin tard. Sense la perspectiva de poder canviar aquesta circumstància, el seu entorn s'ha acabat acostumant a citar-los 15 minuts abans i acceptar que, tot i això, de vegades els hagin d'esperar cinc minuts més. Ara bé, potser cal aprendre alguna cosa d'ells, ja queUn estudi l'Eha arribat a la conclusió que les persones que arriben tard tenen un, dues característiques que contribueixen a millorar la qualitat de vida i, en conseqüència, a augmentar les probabilitats de viure més temps. També tendeixen a patir, que és un factor de risc per al desenvolupament de malalties neurològiques com l'Alzheimer.Amb tot, sembla que si es vol assolir una longevitat envejable, cal fer esperar a la gent que ens envolta. D'altra banda, alguns estudis similarsde cadascú. Per exemple, les persones que tenen una personalitat creativa, són menys puntuals que les més racionals, segons una anàlisi de la revista Southern Living. Així, canviar aquesta característica seria una empresa d'una gran dificultat.

