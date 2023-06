El PP deixa plantada RTVE en la reunió per organitzar el debat entre Feijóo i Sánchez

El Partit Popular no es reunirà amb la cúpula deper organitzar el cara a cara entre el seu candidat,, i el president del govern espanyol,. Després de rebutjar els sis debats que va proposar el líder del PSOE, Feijóo deixa enlaire la seva participació en algun d'aquests formats televisius durant la campanya de les eleccions del 23 de juliol. Segons explica InfoLibre, fonts oficials del PP han confirmat queper abordar aquest cara a cara en directe.Ara per ara, el líder dels populars no ha concretat si participarà en aquest enfrontament verbal amb Pedro Sánchez ni si tan sols formarà part d'altres debats amb altres candidats, com Yolanda Díaz de Sumar.Coneguda era la seva negativa a les autonòmiques de Galícia, on va aconseguir governar sense haver de passar per aquesta mena de cara a cara o debats.Segons diversos mitjans de Madrid, els que ja haurien acceptat formar part en aquest debat són Ycandidat del partit d'ultradreta Vox. Els populars compartien friccions amb RTVE per la tria del presentador i en la reclamació que el debat hauria de gaudir de

