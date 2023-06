Les tres ciutats catalanes preferides pels turistes de l'Estat per aquest estiu

La celebració de les eleccions espanyoles en plenes vacances d'estiu no està frenant el ritme de reserves. I ara mateix hi haal rànquing de les ciutats preferides pels turistes de l'Estat per visitar aquest estiu. Així ho ha confirmat el cercador d'hotels i vols, que ha elaborat un rànquing amb les ciutats que més busquen els seus usuaris a l'hora de planificar les seves vacances entre l'De les 45 poblacions que ordena el rànquing, n'hi ha tres de Catalunya:és la quarta de la classificació,la setena, ila 41a. Segons ha explicat el responsable de màrqueting de l'empresa,, "Catalunya és un dels territoris més buscats" en aquestes dates. Pel que fa a la resta de rànquing, la ciutat preferida per passar-hi les vacances pels espanyols és, seguit de, i tancant el podi hi haLa classificació deixa veure que els visitants espanyols aposten de manera continuada pel: un 74% de les seves cerques són de destinacions costaneres. "Malgrat la pujada de preus, la situació econòmica actual i les eleccions, sembla que continuem volent destinacions de sorra, sol i mar", ha detallat Ciramoli.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola