El Govern incorpora 1.190 nous professors

Com es distribuiran els nous docents?

Aquest dimarts se celebra el ple monogràfic sobre educació al Parlament i el Govern ha aprofitat per aprovar l'delen 1.528 dotacions. D'aquestes,, 75 de personal d'administració, 211 de professionals d'atenció educativa, la majoria dels quals tenen l'objectiu d'enfortir el model d'escola inclusiva, i 52 de personal d'administració i serveis. La portaveu, Patrícia Plaja ha ressaltat que el Govern "continua destinant tots els recursos per millorar el model d'escola catalana, enfortir l'escola inclusiva i reduir les ràtios". "En els darrers tres cursos s'han incorporat més de 7.000 docents al sistema educatiu català", ha reblat Plaja.Amb aquesta ampliació, el Govern confia poder donar una millor resposta a les necessitats d'escolarització dels ensenyaments obligatoris i reforçar l'escola inclusiva i la formació professional. "No és suficient, i per això des del Governi en la formació professional: el d'avui és un pas important", ha ressaltat. Aquesta ampliació de plantilla per al proper curs està dotada amb més de 78 milions d'euros. "És un pas important per continuar dotant de recursos humans necessaris la nostra escola", ha insistit la portaveu, que ha dit que el Govern treballa per dimensionar com toca els centres educatius de Catalunya.Per això, a banda del paper clau que hi juguen els professors, també és important reforçar la. "Encara hi ha dificultats per mantenir els grups escolars dins de les ràtios previstes", ha admès Plaja, per això el Govern destinarà recursos per mantenir els 25 alumnes per classe a les escoles i de 30 als instituts. La portaveu ha assegurat que el Govern ja ha atès l'increment de demanda de formació professional en els darrers dos cursos, amb més oferta i grups. "Calen més recursos humans", ha reconegut Plaja, i avançar en l'escola inclusiva.El reforç de professorat permetrà assolir les ràtios previstes, sobretot a Infantil 3, i permetrà assumir la integració de nous centres a la xarxa pública deli avançar en el model d'escola inclusiva, que comptarà amb una dotació de 297 professionals més respecte del curs anterior. L'ampliació de la plantilla, ha detallat Plaja, és per una "millora del sistema" i és independent a l'increment d'alumnes que hi pugui haver.Dels 1.190 nous professors, 145 es destinaran a atendre les necessitats d'escolarització d'estudis obligatoris, 297 aniran a l'educació inclusiva i 698 a la implementació del pla estratègic d'impuls a la formació professional. També s'inclouran 9 dotacions d'inspectors d'educació i 3 complements de càrrecs pel desplegament dels serveis territorials del Penedès i l'Alt Pirineu i Aran. Així mateix, l'ampliació inclou 41 dotacions de personal docent per donar compliment al nombre d'alliberats sindicals del personal docent i a la nova estructura territorial.

