​Informadors ambientals als gorgs i espais fluvials, també a la Catalunya Central

Una quarantena d'informadors ambientals

Els espais de la Catalunya Central El servei arrancarà el 7 de juliol i estarà format per 17 informadors. Aquests són els paratges inclosos en el pla:



Paratge de Santa Candia-Gorgs de la riera d’Orpí

La riera de Merlès de Borredà, la Quar, Lluçà i Santa Maria de Merlès

El salt de Sallent (Rupit)

El Morro de l’Abella (Tavertet)

La serra de Cabrera (l'Esquirol)

La Ribera Salada (Lladurs, Castellar de la Ribera i Odèn)

Riu d’Aigua d’Ora

Els espais a les comarques gironines La campanya estival també inclou 21 informadors ambientals en aquests paratges:



Albanyà

Sant Llorenç de la Muga

Sadernes (Montagut i Oix)

Santa Pau

Ridaura

Sales de Llierca

Vall d’en Bas-Salt de l’Olla i el Pins

Vall de Bianya

Canet d’Adri

Girona-Salt

Vidrà

Torrent de la Cabana (Campdevànol)

Beget (Camprodon)

Anglès, Sant Julià de Llor i Bonmatí El servei arrancarà el 7 de juliol i estarà format per 17 informadors. Aquests són els paratges inclosos en el pla:Paratge de-Gorgs de la riera d’OrpíLade Borredà, la Quar, Lluçà i Santa Maria de MerlèsEl(Rupit)El(Tavertet)Lara (l'Esquirol)La(Lladurs, Castellar de la Ribera i Odèn)La campanya estival també inclou 21 informadors ambientals en aquests paratges:AlbanyàSant Llorenç de la MugaSadernes (Montagut i Oix)Santa PauRidauraSales de LliercaVall d’en Bas-Salt de l’Olla i el PinsVall de BianyaCanet d’AdriGirona-SaltVidràTorrent de la Cabana (Campdevànol)Beget (Camprodon)Anglès, Sant Julià de Llor i Bonmatí

Més informadors als parcs naturals

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

L' equilibri entre usos recreatius i valors ambientals és molt sensible, especialment en gorgs i espais fluvials , molt freqüentats a l'estiu. Per aquest motiu, elva estrenar l'any passat una estratègia basada en informadors ambientals. Després de fer una prova pilot a les comarques gironines, aquest any es repeteix ampliant-ho també en set paratges de laPer garantir les bones pràctiques en aquests espais naturals de la Catalunya Central i les comarques gironines s'han contractat un total de. “El dispositiu s’emmarca dins un pla més ampli que des de fa un temps s’està impulsant als principals espais naturals protegits de Catalunya per sensibilitzar els visitants”, explica, secretària d'Acció Climàtica.“Enguany, en una situació de sequera com la que patim i amb un elevat risc d’incendi, hem de ser especialment curosos a l’hora d’accedir al medi natural, i la tasca dels informadors, en aquest sentit, és especialment valuosa per preveniri indesitjats”, afegeix.A més del dispositiu en els espais fluvials de la Catalunya Central i Girona, el Departament d’Acció Climàtica també incrementarà aquest estiu la presència d’informadors ambientals alsgestionats per la Generalitat, especialment aquells que durant aquesta època registren un major nombre de visitants.El departament destina a aquest dispositiuque inclou, a banda de, diverses mesures de regulació – les podeu consultar totes aquí - conjuntament amb els ajuntaments com l’habilitació d’aparcaments regulats, el tancament de l’accés motoritzat a zones altament sensibles o la posada en marxa de serveis de bus llançadora per evitar un excés de vehicles particulars.“Són mesures que ens ajuden no només a preservar aquests espais i la seva biodiversitat, sinó també a millorar l’experiència del visitant”, destaca Barnadas.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola