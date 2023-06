El fenomen The Tyets no té aturador: el «Coti x Coti» fa cantar Ibai Llanos en català a Twitch

No ho poden evitar. La cançó deha acabat triomfant en molts racons de Catalunya, però també en grans escenaris. Per descomptat al vestuari de les jugadores del primer equip femení del, que van confessar escoltar molts dels temes del grup quan es preparen pels partits o celebren les victòries.I és que, que ja suma milions de reproduccions a totes les plataformes, ha estat l'èxit contundent que ha enviata una fama més que evident. El tema ha arribat a petar-ho en un dels escenaris més importants d'internet: Primer va ser gràcies a Gerard Romero i a Norman López, dos dels principals streamers catalans, que no van parar de reproduir-la. Però la relació de Romero amb altres streamers gràcies a la Kings League ha acabat d'arribar a un dels més grans del panorama hispà, per no dir el que més: a Ibai Llanos.Ara ja sense complexos i amb un català més que millorable però ple d'intenció i bones maneres, Llanos ja canta de manera desacomplexada el tema. Ea les seves xarxes socials.

