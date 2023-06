Un activista es tanca a l'estació de Sant Feliu de Llobregat i n'atura l'enderroc

L’enderroc de l’de tren deha quedat aturat perquè un home s’ha tancat dins l’edifici per exigir-ne la preservació. Les tasques de desmuntatge controlat de les instal·lacions van començar a principis de juny, en el marc del macroprojecte de soterrament de les vies del tren.Aquest dilluns a primera hora, però, els operaris van detectar que hi havia una persona que s’havia colat dins l’edifici, fet que ha obligat a aturar les obres “perquè hi ha el risc de danys personals majors”, segons informa l’Ajuntament en un comunicat. Fonts d’Adif han apuntat a l’ACN que han presentat una denúncia al jutjat i esperen que aquest autoritzi el desallotjament per poder continuar amb l’enderroc de l’edifici.Tant l’Ajuntament com Adif ressalten que han treballat per preservar els elements de l’estació que tenen valor patrimonial, a través d’un procés de documentació i catalogació per a la seva possible reproducció al nou edifici. L’ens ferroviari també recorda que els veïns van votar en referèndum si eren partidaris d’enderrocar o conservar l’antiga estació, i el resultat va ser majoritari a favor de tirar l’edifici a terra.Les obres per soterrar les vies del tren a Sant Feliu van començar fa just dos anys, després de més de quatre dècades de reivindicació veïnal degut a l’alt nombre d’atropellaments que hi ha hagut al pas a nivell. El pressupost inicial de les obres era de 66 milions d’euros i un calendari d’execució de quasi quatre anys. La nova estació té un pressupost de prop de 10 milions.

