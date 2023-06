El govern espanyol prorroga l'ajut al transport i la rebaixa de l'IVA, però anul·la la congelació de lloguers

La lona de Vox i "la felicitat i l'amor"

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un reial decret llei per prorrogar algunes de lesadoptades arran de, entre elles la rebaixa de l'IVA als productes bàsics i les ajudes al transport públic. Moltes d'aquestes mesures concloïen el 30 de juny proper. Aquest dimarts, la vicepresidenta primera i ministra d'Economia,, ha comparegut per explicar el decret junt amb la ministra portaveu, Isabel Rodríguez.El que no s'ha prorrogat és laal final dels contractes. Calviño ho ha justificat dient que ja ha entrat en vigor la, que estableix el topall del 2% per a l'increment de lloguers aquest any i ha recordat que els sectors més vulnerables poden demanar al llarg de l'any una pròrroga de les condicions de lloguer.Per tant, els arrendadors podran modificar les condicions contractuals en els lloguers que expirin el proper 1 de juliol. La pròrroga era una vindicació de Podem, però no ha estat acceptada pel soci majoritari de la coalició. En canvi, sí que s'ha prorrogat la prohibició dels desnonaments sense una alternativa habitacional.Nadia Calviño ha argumentat que el nou reial decret és una nova mesura per "ajudar les famílies" i ha refermat que en tres anys l'economia espanyola "ha recuperat els nivells prepandèmia". Calviño surt així al pas de les afirmacions d'Alberto Núñez Feijóo, que ahir mateix va dir a Barcelona que l'economia "estava tancada". La vicepresidenta ha assegurat que l'espanyola és "l'economia que més creix de la UE".Calviño ha mostrat dades per justificar un diagnòstic positiu, com els quasi bé 21 milions d'afiliats a la seguretat social, quan n'hi havia menys de 19 milions quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. També ha assenyalat el bon estat del sector exterior i les exportacions. Igualment ha afirmat que és dels països amb una inflació més controlada, i alhora s'ha assolit una"Les dades de tots els organismes són clars i els seus efectes estan arribant a les cases", ha asseverat Calviño. La vicepresidenta ha afirmat que les dades sobre el deute públic serien molt més positius si no s'hagués hagut d'assumir el, "herència dels governs anteriors". Una clara referència a l'executiu de Mariano Rajoy.La reducció del preu delsde transport queden, d'aquesta manera, prorrogats. L'executiu també ha aprovat una desgravació de l'IRPF del 15% per a la compra de vehicles elèctrics que "incentivin la transició verda" fins al 31 de desembre. Calviño ha corroborat la pròrroga d'un IVA al 5% per al pa. Com també es manté la limitació a l'increment de preus de la bombona de butà.Es manté laper a transportistes de 10 cèntims per als propers mesos i 5 cèntims entre els mesos d'octubre i desembre. S'inclou també el dret a l'oblit oncològic i noves facilitats per a la instal·lació d'estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. El nou decret mobilitza uns 3.800 milions d'euros addicionals, segons Calviño, que ha xifrat en 47.000 milions el total dels set paquets anticrisi adoptats pel govern de coalició.Isabel Rodríguez ha rebutjat fer comentaris sobre l'impacte que poden tenir elsa les enquestes i s'ha limitat a dir que d'aquestes aliances "hauran de respondre les forces polítiques que els estan fent". Sobre l'impacte que tenen les noves majories en la lluita contra la violència de gènere, la ministra portaveu ha dit que porten el país, i s'ha felicitat de l'ordre de laperquè es retiri la lona de Vox a Madrid que ataca els drets LGTBI i el combat climàtic. L'executiu espanyol -ha dit- seguirà treballant per "la felicitat i l'amor· entre totes les persones.

