Absolt un independentista que va deixar cec d'un ull un exlegionari que el va agredir

L'ha absolt un independentista que va donar un cop de puny i va deixar cec d'un ull un exlegionari que l'havia agredit prèviament al'11 de setembre del 2020. El tribunal admet que l'independentista va actuar en legítima defensa després que el simpatitzant espanyolista l'agredís prèviament per l'esquena perquè duia una estelada al coll. En canvi, l'exlegionari ha estata dos anys de presó, multa i indemnització per agredir i amenaçar prèviament l'home per la sevaLadedemanava per a l'independentista quatre anys de presó i 103.000 euros d'indemnització a la víctima. En canvi, per a l'exmilitar demanava dos anys de presó i 1.350 euros de multa. Segons es considera provat, l'exlegionari, que duia clars símbols d', va increpar i amenaçar un home i la seva dona quan tornaven a casa amb unaprocedents de la concentració independentista de l'Sense cap discussió ni provocació prèvia, l'exlegionari li va dir: "El de la bandereta, vine aquí, treu-te aquesta bandera, et mataré". La parella va accelerar el pas i va voler marxar sense fer-li cas, però l'altre acusat vaa l'home, que instintivament es va girar, li va donar una la cara, cosa que va fer trencar un, que es va clavar a l'ull de l'exlegionari.El simpatitzant espanyolista ha estat condemnat a dos anys de presó, 360 euros de multa i 1.000 euros d'indemnització perd'obra amb l'agreujant de. Tampoc es podrà acostar ni comunicar-se amb l'altra víctima durant dos anys.

