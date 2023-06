Compte amb els descomptes de Lidl: Facua denuncia el supermercat per publicitat enganyosa

L'organització Facua ha denunciat el supermercat Lidl davant el Ministeri de Consum per publicitat enganyosa en diversos dels seus productes exposats als prestatges dels seus establiments. En un comunicat, l'entitat afirma que en la seva darrera anàlisi de preus afectats per la rebaixa de l'IVA ha detectat fins a deu productes amb aquesta publicitat enganyosa. Què els passa? Doncs que s'exposen amb cartells que assenyalen que els productes i aliments han gaudit d'una rebaixa i no és cert.Tal com demostra Facua a través del seu informe, Lidl estaria incomplint la llei d'ordenació del comerç detallista en anunciar com a preu anterior a l'etiqueta d'oferta un valor que mai ha tingut amb anterioritat en els darrers 30 dies. Dels més de seixanta articles, productes i aliments que han estudiat, els més enganyosos han estat les pastes, els ous i la llet."El preu promocionat com en oferta en un rètol vermell i un preu més car ratllat és idèntic al que aquests productes tenien al maig, quan no estaven en promoció", han reblat des de Facua. L'associació ha presentat una denúncia davant del Ministeri de Consum informant d'aquesta irregularitat per part de la distribuïdora alemanya, i li ha demanat que obri una investigació i imposi una sanció en cas de confirmar que s'ha vulnerat la llei.

