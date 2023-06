El Barça no podrà ser acusació particular en el cas Negreira

Males notícies pelen el. El jutjat d'instrucció 1 deque investiga els fets ha desestimat que el club pugui ser. La junta directiva de Joan Laporta va demanar ser considerat com a part perjudicada en el cas, en considerar que podria haver estat perjudicat per un delicte d'administració deslleial, però la jutgessa no ho ha considerat. "El club és el primer interessat a aclarir si aquells fets haurien perjudicat el patrimoni de l'entitat", asseguraven els serveis jurídics del Barça.El cas Negreira, l'escàndol pels pagaments durant 18 anys a l'exàrbitreper informes arbitrals, ha assetjat el club durant els últims mesos, amb informacions i filtracions a mitjans -sobretot de Madrid, però no només- que han insinuat que el Barça va "comprar" àrbitres a través de Negreira, que entre els anys 1994 i 2018 va ser vicepresident del(CTA).El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona va admetre a tràmit el passat mes de març la denúncia de la Fiscalia contra Negreira, els expresidents del Barça, els exdirectius Albert Soler i Òscar Grau, i el mateix Barça per un possible delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, d'administració deslleial i de falsedat documental. La magistrada també ha admès la querella de, àrbitre de Primera Divisió i actual regidor d'ERC a Lleida , pels mateixos fets. El jutjat ha decidit unificar la investigació en un mateix procediment.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola