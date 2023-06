Qui pagarà el cost de l'operatiu de rescat del Titan?

L'única quantitat de diners segura en tota l' operació de rescat delsón els 250.000 dòlars que van pagar cada un dels viatgers per poder visitar les restes del. Encara és aviat per establir el cost total de l'operació. Però les autoritats no semblen disposades a donar-ne molts detalls. El cert és que la Guàrdia Costanera va activar tots els recursos disponibles per trobar els turistes que estaven al submarí i, fins ara, s'han negat a fer públic el cost: "No podem atribuir un valor monetari als casos de recerca i salvament. Els guardacostes no tenen en compte els costos a l'hora de salvar una vida", va explicar un portaveu de laquan li van preguntar per la quantitat de dòlars que podia costar l'operació de rescat del Titan.Durant aquests dies, alss'ha generat debat sobre qui ha de pagar tots aquests costos que seran milionaris. Si els viatgers són prou rics per pagar els 250.000 dòlars que costava l'aventura, per què no han d'assumir la despesa del rescat, plantegen algunes veus. Un punt de vista que pot tenir certa rellevància, ja que cada cop són més habituals aquestes aventures amb riscos d'alguns multimilionaris.La família de dos dels viatgers -els dos multimilionaris- va demanar que es destinessin tots els recursos disponibles, que si feia falta ells podrien assumir el cost de la factura. L'operació va comptar amb moltsde gran envergadura i va mobilitzar recursos marítims delsi avions dels dos països nord-americans.El contraalmirall de la Guàrdia Costanera,, va detallar que les autoritats rescaten les persones en totes les circumstàncies: inclús si el material de seguretat que fan servir les persones que entren a l'aigua és inadequat, si estan èbries, no tenen l'ensenyament suficient per fer aquella activitat, etcètera. "Sempre responem a la trucada", va afirmar.Aquests dies hi ha veus que han afirmat que les despeses les pagaran els països involucrats, les famílies de les víctimes, amb sancions a l', a través d'assegurances, etcètera. Però de moment no hi ha una resposta contundent a la pregunta: qui pagarà totes les factures? En tot cas, la resposta de la Guàrdia Costanera estatunidenca ha sigut clara. "Segons la llei del país i la nostra pròpia política,i rescat", va concloure Mauger.

