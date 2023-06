Notícies del 26 de juny de 2023

18:56 Quina diferència hi ha entre les nits tropicals, tòrrides i roents?



Amb l'inici de l'estiu astronòmic s'ha produït el primer gran pic de calor. Ha caigut el primer registre per sobre dels 40 ºC –aquest diumenge a Vinebre es va arribar als 40,9 ºC- i també mínimes superiors als 25 ºC. Concretament, s'ha assolit aquest valor a Portbou i a l'Observatori Fabra de Barcelona. A més, a la resta del litoral, bona part del prelitoral i en punts elevats de l'interior els termòmetres de nit no han baixat dels 20 ºC. Ara bé, quina diferència hi ha entre nits tropicals, tòrrides i roents?

18:55 Les emissions de la Unió Europea són un 10% superiors a les dades oficials



El Tribunal de Comptes Europeu ha detectat que la Unió Europea no té en compte totes les emissions contaminants a l'hora d'avaluar el compliment dels objectius climàtics. Segons ha indicat l'organisme en un informe publicat aquest dilluns, la UE no inclou en el còmput la contaminació generada pel comerç internacional o aquella procedent d'avions i vaixells de fora de la UE. Segons els càlculs dels auditors, les emissions al conjunt dels vint-i-set serien un 10% superiors a les registrades si es tinguessin en compte totes les partides, uns volums que haurien impedit a la UE complir amb els objectius climàtics fixats per al 2020.

17:48 Ponsatí cancel·la la presentació del seu llibre a Lleida per l'amenaça de detenció



L'eurodiputada i exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, ha suspès la presentació del seu llibre de memòries 'Molts i ningú' que s'havia de fer aquest dimarts 28 de juny a Lleida arran de l'ordre de detenció nacional dictada la setmana passada pel magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena. La llibreria La Fatal, que havia d'acollir l'acte, ha explicat a través de la seva pàgina web que Ponsatí "ha decidit finalment no viatjar" a Catalunya davant "la nova situació judicial de tots coneguda", i ha afegit que la trobada amb Ponsatí queda "ajornada fins a una nova data".

14:03 El PSC, sobre les negociacions per la Diputació de Barcelona: "No és tan important qui, sinó per fer què"



El PSC continua negociant un acord per la Diputació de Barcelona. La portaveu del partit, Èlia Tortolero, ha insistit que valoren positivament el pacte amb Junts dels darrers quatre anys, però que parlaran amb tots els partits, excepte l'extrema dreta, per a governar l'ens supramunicipal. "No és tan important qui, sinó per fer què", ha apuntat. D'altra banda, ha reclamat que els votants a Catalunya concentrin el vot al voltant de la candidatura de Pedro Sánchez el 23-J per "seguir avançant". Després que ERC hagi demanat consensuar i encarir el preu d'una nova investidura a Sánchez, Tortolero ha avisat que "les esquerres han de tenir clar" que en aquestes eleccions s'hi juguen molt davant el risc de "retrocedir a l'Espanya en blanc i negre".

12:32 Treballar durant la pandèmia va causar estrès i ansietat en l'alumnat d'Infermeria, segons un estudi de la UdL



L'alumnat d'Infermeria que va treballar durant la pandèmia de la covid-19 va patir símptomes disfuncionals de salut mental com ara ansietat i estrès, per la manca d'informació sobre els seus contractes, l'excés de responsabilitat, la incertesa acadèmica, la manca d'equips de protecció individual i formació en el seu ús, la por al contagi i la possibilitat d'infectar els seus familiars. Així ho posa en relleu una recerca liderada per la Universitat de Lleida (UdL) i l'IRBLleida, publicada a Journal of Clinical Nursing. També hi ha participat personal investigador de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), la Universitat del País Basc (UPV-EHU), la Universitat de Múrcia i l'Hospital Clínic de Santiago de Compostel·la.