Una exjugadora del Barça demana a la seva parella que es casi amb ella al «Zona Franca»

🥹 El momentàs que acabem de viure en directe!



Enhorabona @carlapuigg_ ! 💘 https://t.co/RRUJJYm9CL — TV3.cat (@tv3cat) June 26, 2023

Moment tendríssim al Zona Franca de dilluns a la nit. L'exjugadora del Futbol Club Barcelona i actual membre del Club América,, va visitar el plató delper xerrar amb Danae Boronat. Un dels motius de la seva participació al programa és que és parella de la community manager de l'espai d'humor,, i totes dues van seure al sofà per parlar una estona amb la presentadora.En un moment distès on explicava Falcón la seva relació i com l'estima, va sorprendre tothom, Boronat inclosa, i es va posar de genolls per demanar a PuigEl moment no té cap pèrdua.en el qual s'havien situat i el plató va esclatar en un aplaudiment.Elha passat per una molt mala situació en les darreres setmanes i TV3 ja ha confirmat que l'espai d'humor que va iniciarno seguirà la següent temporada. Les dades d'audiència han estat cruels tant per a Díaz com per a Boronat, que no ha aconseguit remuntar la patacada provocada per la televisió pública al voltant de la polèmica pel gag de Manel Vidal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola