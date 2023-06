Sánchez treu pit de la desescalada independentista: «Ningú a Europa em parla de Catalunya»

Les tres propostes de PP i Vox

Missatge als indecisos

El president del govern espanyol,, ha tret pit de lacatalà com adel pròxim 23 de juliol. En una entrevista a la Cadena Ser, el cap de l'executiu ha assegurat que el panorama amb el qual es va trobar el 2017 era el d'una Catalunya que aprovava una declaració unilateral d'independència i, en canvi, avui, l'escenari és ben diferent:, ha resumit el socialista convençut que la situació al país està "canalitzada".A parer seu, la majoria de catalans i catalanes el que volen és superar el procés i, per això, ha considerat que l'important és "i de respecte a la constitució". Sánchez ha opinat que quan va entrar a la Moncloa es va trobar un Estat immers en una "crisi territorial molt greu". De fet, ha precisat que la imatge que donava el govern del popular Mariano Rajoy al món "feia minvar Espanya, que perdia influència". Contràriament, ha apuntat que en l'actualitat, cosa que ha exhibit com tot un èxit de la seva gestió., amb aquesta frase ha tingut prou Sánchez per il·lustrar, a parer seu, el que simbolitzen els últims pactes territorials entre PP i Vox. Segons el president espanyol, "i hagi assumit en bona part aquests marcs ideològics de Vox". El líder socialista ha opinat que la proposta de la dreta, en el seu conjunt, es vertebra en tres eixos: negar la violència masclista, treure les banderes LGTBI dels edificis públics i afeblir el diàleg social.Sobre unes hipotètiques noves regles del joc que va proposar el mateix líder conservador,, també en una entrevista a la Ser, de deixar governar el partit més votat per no necessitar Vox o els independentistes, Sánchez s'ha limitat a dir que és una oferta "curiosa" perquè representa que guanyi sempre la dreta. Ha opinat que no és un pacte real i mostra d'això és el que ha passat a Extremadura. "Són paraules boniques si tinguessin significat, però la ciutadania ha entès perfectament que governaran junts, és igual la força que tinguin", ha etzibat Sánchez al cap de l'oposició, que també"Aquest argument és molt perillós. Faig un balanç molt positiu del govern de coalició, que ha hagut de liderar el país en circumstàncies molt complicades", ha defensat l'home al capdavant de la Moncloa.Sánchez tampoc ha volgut perdre's l'oportunitat de dirigir-se als sempre crucials indecisos. "Si estàs preocupat per, davant aquestes proclames de derogació del que funciona, compte, perquè espatllarem el motor de l'economia espanyola, que va fantàstica", ha alertat sobre els últims anuncis de Feijóo de fer marxa enrere, per exemple, de la reforma laboral."S'està mobilitzant l'electorat progressista, tenim la responsabilitat de guanyar les eleccions i combatre el govern de les dretes", ha animat.Finalment, Sánchez s'ha referit a les seves polèmiques paraules sobre el feminisme que encara la ministra d'Igualtat,. En una entrevista recent, el president espanyol va lamentar que la visió de la igualtat entre homes i dones de la ministra incomodés els seus amics de 50 anys. Sobre això, el líder del PSOE ha reiterat que el feminisme, com a moviment transformador i veu de tota la societat, "ha d'en els quals han de liderar les dones i acompanyar els homes". Sí que ha fet marxa enrere, però, en què ha de ser un moviment incòmode, però ha volgut destacar que el full de serveis de l'executiu que ha liderat "és notable" en aquest aspecte, amb la gran ombra de la llei del només sí és sí.Amb tot, Sánchez no ha volgut marxar sense admetre elDesprés de les municipals, tant ell com el seu model de país van quedar tocats. Necessitava -i necessita- "legitimació política i social forta per encarar el que vingui, grans oportunitats i grans desafiaments". El 23-J vol contrastar què pesa més: la seva visió d'Espanya o la de Feijóo.

