L'onada de calor ja té la seva primera víctima mortal: un pagès sevillà de 47 anys

L' onada de calor que la província de Sevilla està travessant aquests dies s'ha cobrat laoficial. Es tracta d'un home de 47 anys d'Aznalcóllar (), amb patologies prèvies, segons han confirmat fonts de la Conselleria de Salut i Consum a Europa Press.El treballador ha mort aquest diumenge per un cop de calor i els motius "estan relacionats amb la seva", han precisat les mateixes fonts. El passat 15 de juliol es registrava també en la mateixa localitat andalusa i en plena onada de calor, la mort d'una persona imputable a les altes temperatures.L'Agència Estatal de Meteorologia () havia activat per a aquest dilluns unmàximes de fins a 44 graus en tota la campanya de Sevilla, en ple equador d'aquesta primera onada de calor Yago Sevilla, nom amb el qual ha estat batejada.Les temperatures màximes continuaran dimarts i dimecres per sobre d'aquesta marca, arribant fins i tot als 42 graus segons les previsions de l'Aemet, que manté l'avís taronja per a tots dos dies.

