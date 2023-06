El Tribunal de Comptes cita Mas, Puigdemont i Junqueras per la despesa de l'1-O

Puigdemont podrà declarar

El Tribunal de Comptes ha acordat jutjar el 17 de novembre els expresidents de la Generalitat, l'exvicepresidenti una trentena de funcionaris i exalts càrrecs més per la despesa de l'1-O i d'Exteriors. El judici tindrà lloc a Madrid.L'escrit del tribunal proposa interrogar Puigdemont, Maria Luisa Lamela, Antoni Millet i Alfonso González. El Tribunal de Comptes desestimava a mitjans de desembre la petició de la defensa de l'expresident Carles Puigdemont i dels consellersd'aturar la causa de la responsabilitat comptable de l'1-O contra tots tres. El lletrat Gonzalo Boye demanava que se'ls apartés de la causa tot argumentant que tenen immunitat.Paral·lelament, la Fiscalia rebaixava en 336.143,34 euros la demanda contra els 35 encausats perquè havia retirat del còmput la campanya Civisme.Les defenses dels 35 exalts càrrecs i funcionaris de la Generalitat, entre els quals els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, i l'exvicepresident Oriol Junqueras, i també responsables del Diplocatqüestionant la legitimitat del procediment i dels mètodes utilitzats, i adduint indefensió. També, perquè han passat més de cinc anys.Boye argumentava, a més a més, que la causa s'ha abordat tant al Tribunalcom al Jutjat 13 de Barcelona, i que, per tant, el Tribunal de Comptes pretén jutjar dues vegades el mateix fet.Puigdemont podrà declarar en aquest judici. Així ho ha demanat el seu advocat, Gonzalo Boye, i després altres defenses dels encausats. Si finalment pren la paraula ho farà per videoconferència. Durant la vista preliminar de mitjans de desembre, Boye també va demanar que l'exministre d'Hisenda,, declarés en el procés. El motiu és que Montoro, després d'activar controls addicionals als comptes de la Generalitat, va assegurar públicament que el Govern no havia destinat recursos públics al procés independentista.

