Vinícius demana ajornar la seva compareixença pel cas dels insults racistes perquè està de vacances

Després de la polèmica suscitada pelsque el futbolista del Reial Madridva rebre en el partit contra el València a Mestalla el passat 21 de maig, ara el jugador ha demanat ajornar la seva compareixença en el cas, que està en mans del jutjat número 10 de la capital del País Valencià, perquèLa declaració s'havia de fer aquest dimarts per videotrucada, però Vinícius ha al·legat que està fora de l'Estat -concretament apel que s'entén de les seves fotos a les xarxes socials- i que li convindria deixar-ho per un altre dia. Ara, la resposta a la petició del brasiler la té la titular de la instrucció del cas, que haurà de fer pública aviat.El passat 26 de maig el tribunal de València va decidir obrir una investigació pels atacs contra Vinícius. Va ser en aquest precís moment que també va citar com a investigatsdel València que aquell dia eren al camp i que van ser identificats tant pel davanter com pel sistema de càmeres de l'estadi.i el tercer està previst que ho faci l'11 de juliol. L'únic que quedarà per passar per davant de la jutgessa és, doncs, el mateix Vinícius en qualitat de perjudicat.

