El temps d'aquest dimarts: una calor que va a la baixa i nous avisos per tempesta

Calor intensa encara avui, però amb un increment de la inestabilitat que continuarà de cara a les pròximes jornades.



T'ho expliquem 👇https://t.co/1pukOpDS5V — Meteocat (@meteocat) June 26, 2023

Encara s'imposa el sol arreu del país

Si per alguna cosa estaran marcats els pròxims dies és pelsque, a més a més, seran localment intensos. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya () ja ha emès unaper tempestes disperses en quatre comarques: Berguedà, Osona, Ripollès i Garrotxa.En aquestes zones la intensitat dels xàfecs pot fer acumular més de 20 mm d'aigua en 30 minuts. La perillositat dels aiguats, segons els experts i expertes, serà d'u en una escala de sis, però, així i tot, cal estar amatent sobretot. Localment, la pluja pot anar acompanyada de calamarsa o ratxes molt fortes de vent.Per la resta, al país. La visibilitat serà excel·lent en general, si bé a punts de la costa podrà quedar regular per alguna boirina o bancs delocals i intermitents. Lacontinuarà elevada, tot i que baixarà progressivament. Aquest mateix dimarts ja notarem com tant la mínima com la màxima seran semblant o lleugerament més baixes.Finalment, elbufarà fluix i de direcció variable fins a primera hora del matí i de nou al final del dia. Durant les hores centrals de la jornada, s'imposarà progressivament el vent de component sud fluix o moderat al litoral i prelitoral, si el component oest fluix a la resta. A l'Empordà bufarà la, fluixa amb ratxes moderades en general, tot i que amb cops forts al nord del cap de Creus.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola