Mor un home sobtadament mentre passejava pel carrer a Sant Adrià de Besòs

Un home de 76 anys ha mort sobtadament amentre passejava per l'. Els(SEM) s'han desplaçat fins al lloc dels fets per intentar salvar-l'hi la vida, però no l'han pogut reanimar. El succés, que ha avançat Metrópoli Abierta, ha passat aquest matí de dilluns cap a les dues del migdia. En el moment dels fets, la víctima estava acompanyada per dos altres familiars. Segons han explicat els Mossos la víctima no patia cap patologia.

