La millor pizza de l'Estat es fa a Barcelona

L'establimentde Barcelona ha guanyat el concurs de pizzes de l'Estat Espanyol, organitzat per. En una final celebrada aquest dilluns a Madrid, l'establiment barcelonès s'ha enfrontat a quatre pizzeries més. La proposta guanyadora l'han batejat com a "" i està feta de, mozzarella de búfala, oliva Kalamata i sobrassada. Es tracta d'una composició en perfecte equilibri, segons ha valorat el jurat del concurs., president del jurat, ha destacat que el pop estava cuinat "increïblement bé" i que era una combinació "molt original".són els dos cuiners de Can Pizza, i han explicat que una de les claus és que han utilitzat ingredients de qualitat procedents de diferents punts de la península Ibèrica.Segons han informat els guanyadors del concurs de la millor pizza de l'Estat, els clients de Can Pizza podran provar la recepta guanyadora a partir d'aquest dimarts al vespre. L'establiment ja va ser el guanyador de l'edició del 2021. En aquella ocasió la seva recepta va ser "", que portava tres textures de tomàquets diferents (deshidratat, confitat i macerat), tomàquet groc, ceba tendra i herbes fresques. L'any passat els guanyadors van ser els madrilenys, que van presentar una pizza de festucs.

