El cap de Wagner reapareix després de la rebel·lió: «No volíem derrocar Putin, només manifestar-nos»

Rússia sospita de la intel·ligència estrangera

El fundador i líder del grup de mercenaris de Wagner,, ha trencat el seu silenci després de la rebel·lió de dissabte contra el president rus, Vladímir Putin . De fet, en un àudio d'11 minuts que ha difós ell mateix en el seu canal de Telegram ha explicat que en cap cas l'objectiu de la seva revolta era enderrocar el mandatari. El que perseguien els seus homes, ha apuntat, era "amb els responsables de l'ocorregut a la guerra d'Ucraïna" i, sobretot, reivindicar el suport a les seves tropes i evitar la seva desaparició., ha començat a relatar Prigozhin. La idea era que el grup s'incorporés a les files de l'exèrcit, cosa amb la qual la majoria d'homes que en formen part no estava d'acord. "I tot i que no vam cometre cap agressió,i després ens van repassar amb els helicòpters. Van morir uns 30 combatents de Wagner", ha afegit el seu fundador tot explicant el motiu pel qual van decidir rebel·lar-se contra Moscou.Prigozhin també ha subratllat que no va morir cap dels seus soldats durant la marxa, però sí que ha reconegut la mort de diversos membres de l'aviació russa. “Lamentem haver-nos vist obligats a atacar els aparells aeris, però és que ens llançaven bombes”, s'ha justificat. Finalment, el líder dels mercenaris ha argumentat queen la seva pressió al Kremlin perAquest dilluns el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha admès en una entrevista al mitjà de comunicació nacional RT que investiguen la implicació d'agències d'intel·ligència estrangera, sobretot occidental, en la rebel·lió de Wagner . Alhora, també ha assegurat quedesprés de la revolta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola