Jasikevicius deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet

[ÚLTIMA HORA]



👉 Jasikevicius no seguirá en el banquillo del Barça



👉 Roger Grimau será el entrenador en las dos próximas temporadashttps://t.co/9yBC7ptoGr — Barça Basket (@FCBbasket) June 26, 2023

Elpassa per un moment de retallades en tots els departaments del club i el bàsquet no en queda exclòs. Si fa uns dies es coneixia la baixa de, ara ésqui deixarà de ser entrenador de la secció a partir del 30 de juny després que no hagi fructificat un acord per a la seva renovació., actual tècnic del B, serà el nou entrenador del Barça per a les pròximes dues temporades.El lituà tanca una etapa de tres temporades a la banqueta blaugrana, i marxa per la porta gran, aconseguint l'últimacontra eli guanyat la final delsper tres partits a zero. En total, Jasikevicius ha aconseguit dues lligues i duesen els tres anys que ha dirigit el Barça. Ara bé, no ha pogut aconseguir la tan esperada Eurolliga. En l'últim any, va perdre a les semifinals de lacontra el mateix Real Madrid.De fet, com a jugador del Barça va formar part d'aquell equip que va guanyar la primera Eurolliga del club l'any 2003. A l'equip blaugrana hi va militar en dues ocasions, també com a jugador, del 2000 al 2003 i del 2012 al 2013 tornant com a veterà. En la seva etapa com a entrenador havia dirigit elabans de fitxat pel Barça.

