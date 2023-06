Sectors del món local de Junts pressionen per pactar amb el PSC a la Diputació de Barcelona

Míriam Nogueras i Xavier Trias, dimarts passat. Foto: Hugo Fernández

El resultat de Xavier Trias a Barcelona va tapar part de les esgarrinxades que va patirla nit electoral del 28-M. Amb la capital com a buc insígnia, el partit podia rearmar-se des del consistori, recuperar perfil institucional i surfejar les dificultats fins als propers comicis alveient com ERC acumulava desgast per l'acció de Govern i la manca de resultats palpables del diàleg amb l'Estat en el transcurs de l'últim any. Amb la maniobra de inclosa la participació indispensable del PP i dels comuns - per descavalcar Trias, Junts veu ara com les municipals han portat complicacions afegides i debats sobrevinguts, com ara la reedició del pacte amb ela laque ha regit els últims anys. Sectors del món local de la formació que liderendefensen aquests dies amb vehemència tornar a bastir l'aliança per no perdre més presència institucional.Així ho detallen diverses fonts consultades per, que indiquen que alcaldes de Junts -no només de la demarcació de Barcelona- estan enviant missatges a la direcció i a l'entorn de Turull per assenyalar la conveniència de formar part de l'executiu de la Diputació . "No estem per anar cedint quotes de poder", assenyala un dels dirigents consultats. "S'ha d'explicar molt bé a la gent per què es renuncia de manera voluntària a formar part del govern d'una institució amb", remarca una altra veu amb ascendència municipal. "Algú creu que els alcaldes de Junts volen estar a l'oposició?", es pregunta en veu alta una tercera font consultada. El cert, en tot cas, és que els dubtes a la direcció són evidents a l'hora de reeditar l'acord amb el PSC, especialment després del que va passar fa una setmana a Barcelona.En aquest sentit, existeixen veus de la cúpula que aquests dies repeteixen que les decisions no es prendran "per les cadires". Fan servir aquest argument: "Quan vam sortir del Govern ja es va veure que això no és el més important per a nosaltres". El context també influeix, en la mesura que qualsevol acord -amb els socialistes o amb qui sigui- s'ha de tancar aquesta mateixa setmana, perquè el ple de constitució s'ha de celebrar a principis de juliol. Això vol dir, per tant, que la decisió impactarà en la campanya de les, en les quals Junts hi compareix amb el discurs de la confrontació com a estendard i l'equiparació entre eli elcom a línia discursiva principal. Explicar un acord amb el PSC a la Diputació, tot i que la convivència dels últims quatre anys hagi estat plàcida, pot generar tensions.Aquest serà un dels elements que sobrevolarà l'executiva de Junts d'aquest dimarts. Fonts del partit també remarquen que en qualsevol decisió també hi tindrà un pes rellevant, que no té càrrecs interns però continua exercint com a principal referent moral de la formació. En el seu dia, Puigdemont va avalar l'acord que van rubricar, president del PDECat -en aquell moment dispositari de la part legal de Junts-, icom a secretari d'organització del PSC. Ho va fer a través d'un missatge de Signal un cop conegut el document de l'entesa, tot i que en les hores prèvies a la constitució de la Diputació hi va haver dubtes a Junts i es va produir una votació interna taquicàrdica., presidenta de l'ens, sempre ha elogiat el paper dels socis al llarg de l'última legislatura.Qui més s'ha significat a favor de reeditar l'acord, a les files de Junts, ha estat Trias. Fa una setmana, amb l'operació Collboni encara molt recent, va defensar la vàlua de Marín, i va indicar que veia amb bons ulls un pacte amb el PSC . Aquest posicionament és compartit, també, pel poder municipal dei de on les diputacions tindran presidències d'ERC després d'un acord dels republicans amb els socialistes . Un dels arguments que fan servir és que el mapa local, després dels pactes, ha acabat perjudicant Junts, que si no forma part del govern de la Diputació de Barcelona només tindrà presència a la de. L'anterior mandat, en canvi, estava integrat en els quatre ens supramunicipals gràcies a acords amb el PSC i amb ERC."Si no entrem a la Diputació de Barcelona, el més gran que governarem serà l'ajuntament de Sant Cugat, com en l'etapa del tripartit", rememora més d'un veterà de Junts aquests dies. Hi ha un altre element, en tot cas, a tenir en compte: la enèsim intent de reconciliació que estan posant en marxa ERC i Junts després del que ha passat a la capital catalana. I, en aquest sentit, Turull, com a secretari general, ha situat com a prioritari arribar a un acord a la Diputació amb els republicans -que facilitarien el vot als exsocis de Govern- que inclogui també. Per números, podria funcionar. Sempre i quan el PSC no repeteixi la jugada de Barcelona i s'entengui amb el PP i els comuns. De moment, els socialistes insisteixen que. El desenllaç, aviat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola