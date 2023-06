El BOE publica les monedes d'euro que s'han de destruir

El(BOE) ha publicat que les monedes d'euro no aptes per la circulació i les falses desapareixeran. Segons l'ordre del diari oficial el(BE) posarà aquestes monedes a disposició de la(FNMT), que serà l'encarregada de destruir-les.El Banc d'Espanya retirava de la circulació les monedes que no superaven el procés d'autentificació o no es consideraven aptes. Fins ara, el procés de destrucció de les monedes falses no estava regulat, per això elha optat per fer una revisió de les ordres de destrucció i retirada de circulació. I pel que fa a l'ordre que regulava la destrucció de les monedes no aptes, era de l'època en què encara circulaven les pessetes i no l'Euro."Amb el temps, s'ha anat acumulant unal Banc d'Espanya, la destrucció de la qual resulta necessària regular", ha justificat la publicació del BOE. Aquesta nova ordre ha de donar solució això a partir de l', que és quan entrarà en vigor. A partir d'ara, la FNMT i el BE pactaran una data, lloc, forma i quantitat d'entrega per tal de procedir a la desaparició.L'ordre del BOE també ha establert la diferència entre aquest dos tipus de monedes: falses i no aptes per a la circulació. Les primeres són les que "tenen aparença de monedes d'euro que han sigut fabricades o alterades fraudulentament". En canvi, les no aptes per la circulació són "monedes autèntiques, però rebutjades durant el procés d'autentificació o que hagin estat alterades".Un cop entregades al FNMT, les falses i les no aptes tenen procés de tractament diferent. Les falses se sotmeten a un procés de, definit com un "procés físic pel qual es priva de tota aparença de moneda". Les no aptes seguiran la, que es tracta d'una "deformació física i permanent, de forma que no poden tornar a introduir-se a la circulació o entregar-se per al reemborsament".

