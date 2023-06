Indignació a la Guàrdia Civil: denuncien una invasió de competències dels Mossos

Denuncien una situació d'"abandonament"

Agents de la Guàrdia Civil es retiren del país

La Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil () ha posat el crit al cel aquest mateix dilluns. Laha denunciat en un mitjà de comunicació estatal que la Generalitat no només ha permès sinó que ha autoritzat unade lesde la Guàrdia Civil per part delsd'Esquadra a través del Decret 57/2023, 21 de març, de reestructuració de la Direcció General de la Policia.Concretament, el cos de seguretat s'ha queixat que les funcions que li han estat "apropiades" són les corresponents a laa Catalunya. Per argumentar la seva posició, ha citat una llei i una disposició estatals que defensen que aquest és el seu territori: la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat segons la qual s'atribueix a la Guàrdia Civil les funcions prèviament esmentades fins al límit exterior del mar territorial, i una disposició reforçada per la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial del 12 de març del 2019 que declara "que la competència en matèria de policia judicial en els espais marítims recau exclusivament" en la policia estatal. De fet, aquest segon text ja es va impulsar arran d'unsentre totes dues forces.Tenint això en compte, però, segons la policia espanyolaEn aigües interiors i continentals, si ens basem en l'article 119 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Una delimitació que, a parer de la UO, no es compleix i això agreuja la situació "d'abandonament i desprotecció política" de la Guàrdia Civil. Per això, el seu portaveu,, ha exigit "posar ordre" a escala institucional i ha precisat que tot i que no hi ha hagut cap discrepància en l'àmbit operatiu, sí que n'hi ha hagut entre les direccions, on "cadascú defensa la seva postura".García també ha subratllat que, encara que han fet diverses denúncies des de l'associació, "no passa res". Unque la policia espanyola retreu al: "Nosaltres hem defensat les nostres competències, però continuem sotmesos al Ministeri, que no ha emprès un recurs contra la norma". En el mateix sac, però, ha situat el conjunt del govern estatal i els partits polítics que, ha apuntat, "no s'han posicionat", tot i que està convençut que si ho fessin, tindrien èxit.El fet que els Mossos absorbeixin les seves competències fa témer els agents estatals que acabin sent redundants., ha afirmat García, que també ha assegurat que els Mossos han comprat nous materials per fer les funcions que li són alienes. "Nosaltres tenim una plantilla amb recursos i personal format, amb vaixells, instal·lacions i infraestructura, però si ells creen més infraestructura per donar aquests serveis marítims, obligaran que es retirin les unitats de la Guàrdia Civil", ha lamentat el portaveu de la Unió.De fet, ja hi ha unitats que s'han retirat de les zones on treballen. És el cas dels agents de rescat en muntanya i artificiers del cos., ha asseverat García, que també ha volgut destacar que la policia catalana coneix abans que ningú totes les emergències perquè el Govern és el titular del 112, que no inclou la Guàrdia Civil. "Nosaltres no estem en el protocol, ni tan sols en el que passa al mar", ha precisat.Totes aquestes accions, opina el representant de la UO, responen a un interès de visibilitzar els Mossos, especialment en el context de seguiment internacional que suposarà, que se celebrarà a Barcelona entre setembre i octubre del 2024. "La Generalitat vol que els Mossos abastin més del que està legislat, perquè dins de la seva idea de país entra l'assumpció de més competències en els llocs, costes i fronteres per tenir una plena autonomia i necessitar menys de la policia espanyola", ha asseverat. ", una meta a llarg termini, encara que ara hi hagi una situació de calma", ha conclòs el portaveu de la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola