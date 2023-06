Un treballador d'un dels aeroports de(Estats Units)que tot just acabava d'aterrar a pista. Així ho ha explicat aquest diumenge l'agència estatunidenca encarregada d'investigar els accidents de transport al país (), que ha precisat que l'incident va ocórrer divendres passat al voltant de les 22:25 de la nit.El vehicle en concret era de tipus Delta. "Havia arribat a l'aeroport internacional de Sant Antoni des de Los Angeles (Califòrnia) i es dirigia a la porta d'embarcament amb", ha detallat l'NTSB que, per la part que li toca, ja ha obert una investigació per esclarir quines són les causes de l'accident.Tal com han pogut confirmar múltiples mitjans locals, l'individu en qüestió treballava per a, una companyia que ofereix assistència a diverses companyies com ara Delta. L'empresa del difunt s'ha pronunciat públicament al respecte. A través d'un comunicat difós pel canal KENS 5 ha expressat la seva "profunda tristor" per l'accident idurant el transcurs de la recerca.Tot just la setmana passada, dimecres, la companyia Piedmont Airlines, per la qual treballava el difunt, va rebre unaa càrrec de l'agència federal encarregada de la prevenció d'accidents laborals (), per la seva responsabilitat en l'accident.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola