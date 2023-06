El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha decidit aixecar el veto del topless a les piscines municipals Després d'anys de debats, aquesta pràctica ja no pot ser motiu d'exclusió dels equipaments i es considera "". En un comunicat, la Generalitat demana als ajuntaments que modifiquin les sevesmunicipals per adequar-se a la llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no-discriminació.Per a molts el topless a la platja és una pràctica habitual però per què a les piscines encara incomoda?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola