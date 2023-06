S'aixeca el veto del topless a les piscines municipals

Ela les platges és una pràctica instaurada a casa nostra des de fa dècades que ja no incomoda però no passa el mateix a les. El debat sobre si les dones podien o no ensenyar els pits a les piscines arriba cada estiu amb l'inici de la temporada de bany. Fins ara, els ajuntaments podien regular si les dones havien de portar la part de dalt del vestit de bany als equipaments municipals i algunsAra, però, el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha fet públic un comunicat onperquè ho considera "". És per això que insta totes les piscines municipals a aixecar la prohibició. La Generalitat ho considera una "vulneració de la lliure elecció de cada persona sobre el seu propi cos".Argumenten que el Departament ha tingut constància de diferents casos de discriminació a les piscines d'ús públic ja sigui per fer topless, pero per fer ús d'un. La nova normativa permet aquestes pràctiques i, per tant, no poden ser motiu d'exclusió.Això sí, es remarca la necessitat d'usar roba de bany per fer ús de les piscines que. D'aquesta manera es recorda que la roba de carrer queda prohibida per al bany.En el text també es recorda que no es pot excloure cap persona pel seui demana als ajuntaments que modifiquin les seves ordenances municipals per adequar-se a la llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no-discriminació.De fet, el passat mes d'agost el Departament d'Igualtat i Feminismes ja va impulsar una campanya a les xarxes on convidava a les dones a fer topless

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola