Un conductor perd el coneixement, atropella una dona i xoca contra una botiga a Sant Gervasi-Galvany

Dues persones han resultat ferides després que un conductor perdés el control del seu vehicle en quedar inconscient. El cotxe ha atropellat una dona i després ha xocat, al barri dea la part alta de la capital catalana.Segons han informat des del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), les dues persones ateses són la dona atropellada i el conductor. Hi havia una copilot al vehicle, que ha resultat il·lesa.Urbana segueix investigant les causes de l'incident i que ha passat exactament.En declaracions a Betevé, la responsable de la botiga de sabates en la que ha impactat el vehicle, ubicada, ha detallat que el sinistre s'ha produït al voltant de les 12 del migdia.i ha rascat tot l'exterior del negoci. Se sorprenen com no ha impactat contra res ni s'ha encastat contra la mateixa botiga.

