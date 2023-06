ERC reclama consensuar i encarir el preu d'una nova investidura de Sánchez: «Catalunya o Vox»

El cap de llista d'a les eleccions espanyoles del 23 de juliol,, ha demanat aquest dilluns que l'independentisme consensuïd'una hipotètica nova investidura del socialista. En una roda de premsa, ha assegurat que aquesta investidura hauria de pactar-se amb el conjunt de l'independentisme i ha de "suposar un dilema" per a l'esquerra espanyola:Acompanyat de l'exconsellera, que serà la número dos dels republicans al Congrés, Rufián ha assegurat que el 23-J és "molt més que unes eleccions" perquè hi ha en joc "drets socials i humans". "Hem de tenir clar el que suposa que el feixisme entri a les institucions".Alhora, ha advertit que l'escenari que permeti investir Sánchez és "molt hipotètic" i que el PSOE podria tenir temptacions de "pactar amb el que té a la seva dreta"., ha alertat. És per això que ha demanat a l'independentisme que deixi de "comentar el partit menjant pipes" i que "baixi al camp".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola