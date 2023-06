Un «nou pacte territorial» sense concretar: l'aposta dels comuns per al 23-J

Aposta per un govern d'esquerres a la Diputació de Barcelona

Elspresentaran a lesdelun programa propi respecte del de, que inclourà la votació d'un "nou pacte territorial". El partit sosté que la vicepresidenta espanyola i candidata,, defensa "el mateix". Ara bé, quan se li ha preguntat pels detalls, la cap de llista per Barcelona, Aina Vidal, ha evitat concretar si es tracta d'un referèndum d'autodeterminació.La candidata ha assenyalat que plantegen la votació d'un "acord entre eli la" i que ells sempre han defensat el mateix. Fonts de la formació precisen la votació sobre la independència a més llarg termini. El debat sobre el referèndum s'arrossega de fa dies, quan els comuns van plantejar una votació i Sumar la va matisar . Per altra banda, Vidal ha descartat formar grup propi ali s'integraran tots sota el mateix paraigua de Sumar.La cap de llista dels comuns ha aprofitat per advertir sobre el que hi ha en joc a les eleccions del 23-J: "Una coalició del 'tot s'hi val contra Catalunya', contra el pacte territorial, o continuar avançant". En aquest sentit, Vidal s'ha dirigit a les formacions independentistes. A més, ha considerat "decebedores" les declaracions de Xavier Trias "obrint la porta a fer president Feijóo" i ha mirat cap a, per a preguntar-li "si mantindran la voluntat de pactar amb Junts o apostaran pel model que defensi Catalunya i avanci en drets de tots i totes". "O Junts i el PP o un govern d'esquerres", ha reblat.Pel que fa a les negociacions per la Diputació de Barcelona , els comuns han reiterat la seva aposta "per un govern d'esquerres", que inclouria un acord a tres bandes amb el. Davant les converses entre socialistes iper a reeditar l'actual majoria, Vidal ha rebatut que "els números donen i que hi ha la capacitat per tenir una Diputació a favor i de progrés".

