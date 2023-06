Una gossa es presenta a l'alcaldia de Toronto

Toronto, al Canadà, celebra les eleccions municipals aquest dilluns. I un dels 102 candidats a l'alcaldia és una gossa que es diu. Ara bé, no ho fa sola: es presenta conjuntament amb un humà,. La candidatura de l'animal persegueix un objectiu clar: convertiren una ciutat amigable per als gossos. I això es tradueix en mesures concretes com ara més parcs on aquests animals puguinamb corretja."Crec que l'prendria més bones decisions si hi hagués un animal a la sala", reivindica el seu acompanyant Heaps. La candidatura "Molly per a alcalde" reclama que durant l'hivern no es tiri sal als carrers perquè això afecta negativament les peülles dels animals. Segons explica el periodista local Momin Qureshi, el propietari va registrar la candidatura un minut abans que acabés el termini.La gossa, d'origen rus, té set anys i va arribar i va arribar des deen fa sis. Però la seva no és l'única candidatura extravagant en aquestes eleccions municipals de Toronto. S'hi presenten un total deperquè és molt fàcil tancar una candidatura: es necessiten 25 signatures i 250 dòlars canadencs.Una de les altres candidatures alternatives a les forces polítiques tradicionals és la d'un adolescent de 18 anys, en. Aquest jove es presenta amb l'objectiu d'acabar amb l'olor de mofeta que sent en alguns punts de la ciutat que tenen botigues de maria a la vora.

