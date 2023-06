Com funcionarà la recollida de residus i la càrrega i descàrrega als eixos verds de l'Eixample?

La recollida comercial

La càrrega i descàrrega, en fila i de 9.30 a 16.00 h

Els nous contenidors, a partir del juliol

AMB EL SUPORT DE

L'posa en marxa una campanya informativa entre els comerciants dels nous eixos verds dels carrers del, det, deli deper explicar com es farà, a partir d'ara, la recollida de residus dels comerços i també el nou sistema de distribució Uurbana de mercaderies (DUM), coneguda popularment com la càrrega i descàrrega.Les obres dels nous eixos verds de l’Eixample són a punt d’acabar completament i, per tant, és el moment de tornar aque havien quedat afectats durant les obres. Per facilitar que la informació arribi de manera directa a tots els comerciants, un equip des estan visitant, des d’aquest dilluns i fins al 30 de juny, totes les botigues d’aquests carrers per tal de resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir.Pel que fa a la, els informadors expliquen com funciona aquest servei en els carrers pacificats. Entre les novetats, per exemple, destaca que el servei recollirà el cartró comercial a les portes dels establiments cada dia de la setmana. Els informadors, a més, també expliquen com separar correctament les altres fraccions i on llençar-les, així com la normativa existent sobre prevenció de residus als comerços.La major novetat afecta la(DUM). Aquests dies s’estan acabant de col·locar, a tots els eixos verds, els senyals que expliquen el nou sistema, que és similar al que ja funciona amb bons resultats a la Superilla de Sant Antoni.Ara, tots els vehicles comercials podran fer la càrrega i descàrrega al(no als xamfrans) i en(és a dir, fent una única fila a una banda del carrer, deixant espai suficient perquè puguin continuar passant la resta de cotxes). A més, només ho podran fer en aquestDe dilluns a divendres, de 9.30 a 16.00 h.Durant un màxim de 30 minuts.L’operació s’haurà de validar obligatòriament a l’aplicació SPRO.Fora d’aquest horari, els proveïdors dels comerciants podran utilitzar les places d’Àrea DUM que hi ha als carrers de l’entorn dels eixos verds, que funcionen amb l’horari general de 8.00 a 20.00 h, o fer el repartiment amb bicicletes, cicles de càrrega o a peu.D’altra banda, els contenidors de les diverses fraccions de residus tornaran a aquests carrers a, i s’aniran col·locant progressivament durant un parell de setmanes.L’equip del Cuidem Barcelona també informarà els veïns i les veïnes dels eixos amb un cartell a les porteries dels seus habitatges uns dies abans de la col·locació dels nous contenidors.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola