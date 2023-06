Patis escolars oberts tot l'estiu a Barcelona

Les escoles bressol també obren els patis

AMB EL SUPORT DE

A partir deli fins aldiversosd’escoles i instituts públics de, així com d’escoles bressol municipals, obriran en diferents franges horàries, de matí i de tarda, per. En cada districte hi haurà, almenys, un pati obert.El programa municipal “Patis escolars oberts al barri” ofereix patis de centres educatius públics de la ciutat, sempre en horari extraescolar i en període de vacances, com a espais d’ús públic. A cada pati hi haque obre i tanca el pati dins els horaris previstos, vetlla pel bon ús de les instal·lacions i contribueix a fer dels patis oberts una àgora de trobada on les persones participen, es relacionen i comparteixen l’esbarjo amb altres persones.Enguany a l’oferta habitual d’espais oberts se suma la de les, que també obren alguns patis, en aquest cas, per ai les seves famílies, que poden gaudir de racons de contes per a la petita infància, així com d’elements de joc lliure que hi ha als patis, com sorrals i espais motrius, entre altres.Consulta en el web ajuntament.barcelona.cat/educacio els patis escolars oberts al barri, les adreces, els horaris i altres informacions relacionades.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola