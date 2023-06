Detingut un home per intentar assassinar la seva parella davant dels seus fills a l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumengedesprés d'intentar assassinar la seva parella a casa seva,. Els fets van ocórrer al voltant de les tres de la matinada. Segons el relat de la policia catalana, l'agressor va atacar-la amb un ganivet., però la seva vida no va arribar a córrer perill per aquestes ferides. Els Mossos el van detenir per homicidi en grau de temptativa i s'espera que passi a disposició del jutge entre aquest dilluns i dimarts.

