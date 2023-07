Llista de l'Espai CiU per les eleccions espanyoles 2023 per Barcelona: tots els candidats al Congrés

Llista del PDEcat per les eleccions del 23-J per Barcelona

Roger Montañola Busquets (independent) Genís Boadella Esteve Jordi Gregori Miralles Sílvia Fuster Alay Elena Turalló Huguet Jofre Serret Ballart Elisenda Carrera Comerma Ma Teresa Pérez Mateo Francesc Ropero Latorre Clàudia Losada Vargas (independent) Bernat Orellana Camacho Esteve Puig Puig Àlex Romero Burgueño Roser Olóndriz Soler Mònica Castro López Xavier Alier Coll Tatiana Chris Domínguez Araujo Montse Oliach Soriano Joan Soler Amo Laia Febrer Carretero Amadeu Papiol Urgell F. Xavier Auroux Poblador Olga Homet Castejón David Torné Mercader Queralt Cebrià Morales Rosa Arolas Pascual Carmen Sánchez González Laia Sala Ortiz Mateu Comalrena De Sobregrau Esteve Jordi Mir Boix Montserrat Candini Puig Pere Regull Riba

Elvol fer reviure l'i en aquestes eleccions ales presentarà amb la marcai la liderarà l'exdiputat del Parlament Roger Montañola . Aquest espai es va presentar a les eleccions del 2019 amb, però una escissió l'agost de 2020 va fer que sorgís un nou grup parlamentari amb 4 diputats del PDeCAT. Per això, de cara al 23-J, els convergents mantindran els drets electoral. Per darrere de Montañola hi haurà l'actual diputat. Consulta la resta de noms a continuació.

