Aragonès, a la Taula Nacional de l'Aigua: «Cal preparar‑nos per les sequeres que vindran»

Cap a un Pacte Nacional de l'Aigua

Duplicar l'aposta per la regeneració i la dessalinització

“La sequera continua sent el primer problema del país”, ha advertit aquest dillunsen la constitució de la. Les pluges del maig i del juny han fet augmentar els embassaments fins al 30% i han reduït una mica la preocupació general per la manca d'aigua. Tanmateix, ni deixarà de ser una preocupació de present –el primer pic de calor ens ha recordat que l'estiu serà complicat- ni sobretot de futur. “Cal preparar-nos per les sequeres que vindran: seran”, ha advertit el president.La Taula Nacional de l'Aigua, constituïda aquest dilluns al Palau de Pedralbes, és un dels acords de la fallida cimera sobre la sequera celebrada abans de les municipals. Hi formen part una–administracions, organitzacions agràries, sindicats, organitzacions empresarials, ambientals, turístiques, de recerca i socials- que treballaran en nou àmbits sectorials. Està previst que, després de diversos mesos de treball, aquestes trobades desemboquin en la signatura d'un“Busquem elper establir les bases d'una”, ha assegurat Aragonès en l'obertura de la sessió. En aquest sentit, ha destacat que no només cal pensar en el curt termini –destacant que l'activació de pla de sequera va permetre endarrerir sis mesos la declaració d'excepcionalitat- sinó sobretot a horitzons mitjans i llargs.“La pluviometria pot baixar un 15% de mitjana i les temperatures seran més altes”, ha recordat el president que ha fet una crida a buscar aquests acords per adaptar tant l'abastament com el consum d'aigua en el nou context que suposa el c. “Aquí tots els presents tenim dos objectius: fer un ús més eficient de l'aigua i garantir-ne per a tots els usos, també tenint en compte el medi natural i la biodiversitat”, ha afegit.Aragonès ha volgut treure pit del pla de gestió de les conques internes aprovat recentment que inclou més de. Entre altres, preveu duplicar la capacitat de produiri passar de 70 a 120 hm3 anuals d'. De fet, si el pla s'executa al 100%, el 2027 Catalunya disposaria de 182 hm3 de “nova aigua”, el doble que el consum anual de la ciutat de Barcelona.El president també ha volgut destacar que una part d'aquesta inversió servirà tant per a la millora de les xarxes d'abastament municipal com la, especialment del canal d'Urgell. En aquest sentit, la Generalitat manté el compromís d'aportar el 60% de la inversió pública necessària per posar el dia aquesta infraestructura construïda fa més de 160 anys.

