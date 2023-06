Llista del PSC per les eleccions espanyoles 2023 per Barcelona: tots els candidats al Congrés

Llista del PSC per les eleccions del 23-J per Barcelona

Pel 23-J el PSC repetirà lideratge amb la Meritxell Batet , com a número 1 per Barcelona. Tot i que els socialistes no van guanyar les passades eleccions espanyoles a Catalunya i van quedar per darrere d'ERC, a la circumscripció barcelonina es van imposar i van aconseguir vuit diputats. Per darrere de Batet els socialistes portaran primeres espases com els ministres de l'actual govern,. Consulta la resta de noms a continuació.

Aquesta és la llista sencera de candidats al Congrés dels Diputats:

Meritxell Batet Lamaña Miquel Iceta Llorens Raquel Sánchez Jiménez José Zaragoza Alonso Mercè Perea Conillas Francisco Aranda Vargas Lidia Guinart Moreno Arnau Ramírez Carner M. del Carmen Andrés Añón Ferran Verdejo Vicente Sonia Guerra López Juan Carlos Jerez Antequera Teresa Llorens Carbonell Ignasi Conesa Coma Alba Soldevilla Novials Josep Paré Aregall Andrea Canelo Matito Oriol Almirón Ruiz Sonia Beltran Dey Angel Ayala Gonzalez Cristobalina (Cris) Albendiz Pérez Eduardo Valencia Hernán Sara Medrano de Miguel Rafael Moya Camarón Cristina Padrol Rovira Josep Quesada Tornero Dolores Ruiz Carmona Raül Martínez Ramírez Sonia Moraleda Campayo Albert Arisó Cruz Marta García Marín Matias Carnero Sojo

