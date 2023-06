​Autopistes solars i amb el 100% d'energia renovable

Una producció d'uns 1.500 MWh anuals

Primera instal·lació al Garraf

L'autoproducció d'ja no és només cosa d'habitatges o indústries. En els darrers anys, són cada vegada més freqüents projectes en altres àmbits com equipaments públics, canals de reg, basses i embassaments, edificis religiosos o depuradores, entre altres. Un dels àmbits amb potencial són les. A Catalunya la primera actuació va ser en un autovia entre Osona i el Ripollès, però un delfins ara és el de la companyia Autopistas , que preveu posar en marxar 18 parcs solars que generin més de 1.500 MWh anuals.El projecte d'Autopistas, filial d'Abertis, inclou la instal·lació de. Una part important de les actuacions seran a. Concretament a la C-16- així com a la C-32, a l'. També s'inclouen altres infraestructures de Castella i Lleó com són les autopistes AP-6, AP-51, AP-61 i AP-71Globalment, suposarà una producció anual de 1.554 MWh. Una autoproducció que permetrà reduir el consum icada any. Per arribar a satisfer tota la demanda elèctrica d'aquestes infraestructures, la companyia ho completarà amb laper part dels proveïdors acreditats.Les plantes solars s'ubicaran en. S'han escollit tenint en compte la seva extensió, orientació i inclinació, per tal d'aprofitar de la manera més eficient possible la radiació per a la generació d'energia elèctrica.La primera instal·lació solar a la xarxa d'Autopistas ja s'ha completat. Concretament, s'ha realitzat a l', al terme municipal de, que dona servei als túnels del Garraf de laLa resta de projectes solars, també els que donaran servei als túnels de Vallvidrera i del Cadí, es complementaran al llarg d'aquest 2023, segons explica la companyia.“Aquesta mesura forma part del pla de governança ambiental, social i corporativa (ESG) de la companyia. Estem completament convençuts de la necessitat de transformar la mobilitat cap a fórmules respectuoses amb l'entorn i que contribueixen al progrés de les comunitats on operem”, explica, director d'explotació d' Autopistas . En aquest sentit, destaca que la companyia ja ha invertit més de 10,6 milions d'euros en millores energètiques i altres actuacions ambientals.De fet, la companyia ha definit tres eixos estratègics en el seu pla de sostenibilitat: descarbonització, seguretat viària i cultura corporativa. L'objectiu ési un 50% en l'horitzó del 2030, en la línia dels Acords de París sobre