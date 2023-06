Messi, emocionat i gairebé entre llàgrimes en el partit d'homenatge a Riquelme

Ufff, las palabras de Riquelme a Messi y la ovación de toda la Bombonera. 🥹🇦🇷pic.twitter.com/E2XXovqiYU — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 25, 2023

🎂Un cumpleaños inolvidable.



👏Este fue el recibimiento de la afición de Newell's a Messi.



🥹El argentino llegó por sorpresa a la despedida de Maxi Rodríguez.pic.twitter.com/qGNO09e0HZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 25, 2023

en el seu propi estadi, la Bombonera. Es desviuen pels seus jugadors, especialment quan aquests han estat una llegenda pel club.després dels seus triomfs com a jugadors, però més recentment pel seu pas com a entrenador.Aquest diumenge es va disputar un partit de comiat en el seu honor a l'estadi de la Bombonera, on van participar grans figures del futbol argentí i de Boca. Un dels protagonistes va ser Leo Messi, qui va entrar al camp com una de les grans sorpreses d'aquest matx que va aglutinar jugadors com, entre d'altres.Riquelme,no va arribar a coincidir amb Messi al Futbol Club Barcelona, però sí a la selecció d'Argentina. En un dels moments més emotius del seu comiat, Juan Román es va dirigir a l'actual campió del Mundial per donar-li les gràcies per haver volgut participar "quan ell hauria d'estar de vacances amb la seva família"., li ha dit, mentre les càmeres enfocaven un Messi visiblement emocionat i a punt d'esclatar en llàgrimes. Messi va participar el dia anterior en l'homenatge d'un dels seus millors amics del futbol argentí, també una llegenda de la selecció:Hi va arribar per sorpresa i l'estadi del Newell's -el club de la seva vida

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola