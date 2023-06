El Govern multa Ferrovial per la mala gestió del 112

Laha multatdurant catorze mesos seguits per la mala gestió del telèfon d'emergències. Ho ha avançat Rac1 i ho han confirmat a l'ACN fonts d'. Des del mes de febrer de 2022 fins al mes de març de 2023, l'executiu català ha fet pagar a la concessionària 68.200 euros.Lesestan relacionades amb incompliments de procediments, errors greus, poca qualitat i sobretot una atenció inadequada en el servei de. En aquest sentit, un dels principals problemes ha sorgit quan persones que no parlavennihan contactat amb el 112 per comunicar una urgència, i no han pogut ser ateses perquè no hi havia traductors disponibles, un aspecte que està regulat per contracte.Fonts d'Interior han indicat que aquestes sancions són habituals i que estan previstes "en qualsevol contracte de serveis d’aquest tipus, a l’apartat de possibles penalitzacions que acorden les dues parts". La multa més elevada d'aquests mesos és d'ara fa un any, el juny del 2022, en què el Govern va penalitzar amb gairebé 19.000 euros Ferrovial per no complir amb el nivell del servei.

