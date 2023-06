Els experts avisen que dormir amb el ventilador encès pot ser perillós

Consells per minimitzar riscos

Ara que tornen les nits tropicals, tòrrides i roents, dormir amb elencès pot semblar una bona idea per fer front a la calor. De fet, és una alternativa barata a l'. Però els experts en son del portalhan advertit que dormir amb el ventilador encès pot comportar riscos per la salut. Tot i això, els investigadors han proposat un conjunt de mesures preventives per minimitzar aquests riscos, ja que sovint dormir amb un ventilador pot ser l'única mesura que tenim per combatre la calor.Aquesta web ha estudiat com afecta dormir amb el ventilador a l'habitació i les seves conclusions han sigut clares. Entre els efectes secundaris que han detectar hi ha les, elde la pell i la gola, elnasal,...Per a les persones amb al·lèrgiques o asmàtiques, dormir amb el ventilador encès durant la nit pot ser especialment perjudicial, ja que l'aire remou eli lade l'habitació. Però les persones que no són al·lèrgiques tampoc s'ho estalvien: totes aquestes substàncies també són perjudicials per ells. I pels que dormen amb la boca oberta, el flux d'aire que genera el ventilador pot ressecar la laringe i provocarLes contractures musculars són una de les conseqüències que més noten els ciutadans que dormen amb ventilador. L'aire que corre per l'habitació fa que els músculs es tensin, i per això, al despertar, hi pot haver dolors musculars o contractures. De fet, com més a prop estigui el ventilador, pitjor serà pel cos.Ara bé, els experts del portal han proposat alguns consells per pal·liar aquests efectes perjudicials per a la salut. Un dels remeis que han explicat des d'Sleep Advisor és la instal·lació de, per tal de reduir la quantitat de pols en suspensió i atenuar el risc d'al·lèrgia. A més també han detallat que és important mantenir unaconstant: beure aigua durant tot el dia i, sobretot, abans d'anar a dormir pot ajudar a mantenir una temperatura corporal adequada.Els consells també s'han fixat en la situació del ventilador. No és bo que aquest estigui a prop del llit:farà que es minimitzi el risc de contractures. A més, per evitar congestions, mal de cap i de gola, el ventilador

