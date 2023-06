PP i Vox retrocedeixen i no sumen majoria absoluta, segons una enquesta de «El Mundo»

Si després deli la convocatòria d'semblava queho tenien guanyat, ara una enquesta de El Mundo quan queda menys d'un mes pelregistra un cert retrocés de la dreta i l'extrema dreta, que no sumen majoria absoluta i que dependrien d'altres partits per poder arrabassar la presidència de l'Estat aEn concret, el partit d'sumaria 140 escons, millorant àmpliament el resultat que va aconseguirel 2019. Grans resultats del PP que, arran de la caiguda de Vox que passaria de 52 a 35 diputats, no serien suficients per repetir una aliança entre populars i Vox que ha fructificat ali que pot fer-ho en els pròxims dies a lesLa majoria absoluta es troba en els 176 diputats mentre que segons aquesta enquesta PP i Vox en sumarien un de menys. Segons El Mundo, una de les claus d'aquest lleuger retrocés de la dreta espanyola es deuria al creixement de, que fins i tot podria superar l'extrema dreta en la batalla per ser tercera força. Elsumaria 102 escons i el partit deen recolliria 35.De l'enquesta de El Mundo és també remarcable el duel dins l'independentisme.superaria aper només un diputat, ja que la candidatura deen sumaria 11 mentre que la dees faria amb 10. L'enquesta inclou laen el bloc d'altres on hi ha 5 representants, però no especifica quants serien per a la formació anticapitalista.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola