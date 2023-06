Mor l'actriu i cantant Carmen Sevilla als 92 anys

La cantant, actriu i presentadora folklòrica espanyolaha mort als 92 anys aquest dimecres en unde, segons ha informat el seu fill. Sevilla havia estat traslladada aquest diumenge des de la residència geriàtrica on vivia davant d'una complicació inesperada del seu estat de salut.La popular artista sevillana va ser diagnosticada d'el 2009 i el 2012 va fer públic que patia la malaltia. Des de llavors es va apartar de la vida pública i fa més de set anys que fa vida en una residència al barri madrileny d'. Fa només un any, el seu fill assegurava en una entrevista que l'alzheimer de la seva mare es trobava en un estat molt avançat i ja no el reconeixia.Sevilla va participar entant a Espanya com a Argentina, Mèxic, França o Itàlia, però també a Hollywood; i també va ser. Amiga d'altres grans artistes estrelles com Lola Flores, Sara Montiel o Paquita Rico, es va guanyar el sobrenom de núvia d'Espanya.Va començar com a bailaora el 1942 de la mà de la cantant i actriu Estrellita Castro, va debutar al cinema a(1947) i, el juliol de 1949, va tenir el seu primer paper protagonista a la pel·lícula, al costat de Jorge Negrete, a qui seguiria poc després, de José Díez Morales.La dècada dels 50, arribaria la seva primera gran època d'èxit, convertint-se en una de les actrius més sol·licitades pel públic, amb pel·lícules tan emblemàtiques com la dirigida per Richard Pottier,(1952), amb Luis Mariano, amb qui també va treballar a. Destacable va ser també(1957), dirigida per Juan A. Bardem, i convertida en la primera pel·lícula espanyolaLa dècada dels 60 també va ser l'etapa en què es va consolidar com a cantant, aprofitant la tirada de la dècada prèvia gràcies a les cançons que interpretava a les seves pel·lícules, arribant a publicarde cobles, boleros, tangos o xotis. Si bé, no va ser fins després de 15 anys sense participar en cap pel·lícula, quan Antena 3 li va oferir tornar a la interpretació amb una sèrie titulada, protagonitzada amb Jesús Puente i la model Mar Flores, encara que la cadena la va retirar de les pantalles després de quatre capítols.Més inoblidable va ser l'aparició diària al capdavant delde Telecinco, des de finals de 1991 fins a 1997, on va conquistar el públic amb la seva naturalitat i deixant expressions per a la memòria col·lectiva com les "ovelles" i el seu "cuponsito". També es recorda l'espai d'Antena 3, amb Bertín Osborne. Després de passar per diverses feines a Canal Sur i Canal 9, més endavant va recalar a TVE, on va conduir programes com, des del 2004 al 2010.

