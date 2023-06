Carmen Sevilla, ingressada en estat greu en un hospital de Madrid

Moments complicats per a la salut de. La cantant, actriu i presentadora es troba ingressada en estat greu en unde, segons ha explicat el mitjà Fórmula TV. Als seus 92 anys, Sevilla ha estat traslladada aquest diumenge de la residència geriàtrica on viu a la clínica madrilenya davant una complicació inesperada del seu estat de salut.La popular artista sevillana va ser diagnosticada d'el 2009 i el 2012 va fer públic que patia la malaltia. Des de llavors es va apartar de la vida pública i fa més de set anys que fa vida en una residència al barri madrileny d'. Fa només un any, el seu fill assegurava en una entrevista que l'alzheimer de la seva mare es trobava en un estat molt avançat i ja no el reconeixia.

