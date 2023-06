Condemnen un capellà de Sant Vicenç de Castellet per falsificar una boda i així una dona no perdés una herència

ha confirmat la condemna de tres anys de presó contra l'excapellà de la parròquia de David Vargas, de 49 anys, per falsificar una boda entre una dona de vuitanta anys i la seva parella, ja morta , perquè aconseguís una herència a Barcelona. L'home que s'hauria casat, però, havia mort el 2008, d'aquí l'estafa.per un delicte de falsedat documental contra, el capellà, i la filla de la dona octogenària com a col·laboradora de l'estafa. La sentència imposa un any i mig de presó a la filla com a testimoni de la falsa boda. La Fiscalia havia començat demanant 8 anys de presó per al capellà Tots dosd'indemnització als familiars a qui realment corresponia l'herència. Aquesta quantitat podria, a qui pertany la parròquia, per no haver estat capaç de detectar les irregularitats que presentava la documentació matrimonial ni tot el procés que es va seguir., però el 2008 l'home va morir, sense deixar herència ni sense descendents directes.Així es va començar a orquestrar un pla per aconseguir l'herència, valorada en mig milió d'euros, que estava a punt d'anar a parar als nebots de l'home. Només uns mesos després de la seva mort, el capellà i la filla de la dona que havia quedat vídua,i així convertir la dona en successora de l'herència. La dona va ser declarada com a tal i, a la vegada, la va designar la seva filla com a successora real.No és l'únic procediment judicial en el qual s'ha vist implicat l'excapellà de Sant Vicenç de Castellet.. La policia va arribar a trobar maletes amb joies i diners al seu domicili. El capellà va reaccionar

