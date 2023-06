Feijóo assaja una aproximació amb Catalunya: «Poden comptar amb mi»

El líder del PP,, ha afirmat aquest dilluns a Barcelona que cal posar de nou sobre la taula. Ha assenyalat que una infraestructura que sigui important per Catalunya "ho és també per Espanya", refermant que Barcelona ha de tenir l'aeroport "per la importància del seu hinterland". Ho ha dit en un acte del PP català sobre economia organitzat aquest dilluns a., davant un auditori empresarial al qual s'ha volgut guanyar i que observa l'escenari d'un possible govern de dretes amb alguna recança. , ha proclamat Feijóo, assenyalant que per això ha triat Catalunya per exposar el seu programa econòmic. Ha dit que està en contra delsamb Bildu i els independentistes per eliminar la sedició del codi penal i indultar els dirigents sobiranistes sense que s'haguessin penedit. Feijóo ha subratllat al final del seu discurs que Catalunya ha de recuperar lai que, si ell és a la Moncloa, "Catalunya tindrà més bons llocs de treball i millors serveis".D'aquesta manera, Feijóo ha mostrat la sevaper a Catalunya: una política econòmica que pugui ser ben rebuda pels cercles econòmics, amb una defensa, si més no aparent, d'algunes infraestructures com l'ampliació del Prat, però deixant molt clar els límits de la seva aproximació: res de gestos amb el sobiranisme, segons ell un dels causants dels mals de la política espanyola pels pactes subscrits per Sánchez.Feijóo ha assenyalat que els seus dos grans objectius de la seva política econòmica en cas de guanyar el 23-J són que Espanya sigui una de lesque més creixi de la UE i que hi hagia la seguretat social al final de la propera legislatura. Ha promès una auditoria de les finances públiques en cas d'arribar a la Moncloa i unaa les famílies que ingressin menys de 40.000 euros. Ha assegurat també que garantirà la independència dels alts càrrecs, alhora que reduirà el nombre de ministeris, actualment 22. Sense emprar la paraula harmonització, ha advocat per una major coordinació de les reglamentacions autonòmiques, sense concretar gens, però dient que no tenia sentit que hi hagi uns reglaments que perdin vigència uns quilòmetres més enllà.Feijóo ha acusat aquest dilluns els governs de Catalunya dementre s'han dedicat a tasques de "distracció". Feijóo ha assenyalat dues dades per ell clau: la marxa d'empreses arran del procés i la, que ha passat del 30% del 2016 a l'11% actual. Ha afirmat que Espanya és el segon país amb menys creixement dels de la zona euro des del 2019, el país líder en atur de tota la UE i on més ha caigut el poder adquisitiu de les famílies, mentre s'incrementaven els impostos: en tres anys, la pressió fiscal ha crescut un 12%. El deute públic també és dels més elevats de la UE.El líder de la dreta espanyola ha dit que "no vol desfer tota la feina de la legislatura actual", però ha assegurat que"per abaratir els preus". També s'ha compromès a una política decidida contra l'ocupació, garantint que es procedirà a desocupar immobles ocupats il·legalment en 24 hores. Una proposta aquesta sobre la qual el PP ha estat insistint."L'economia espanyola s'ha estancat, reflectit en menys consum i menys inversió", ha dit Feijóo en un acte sobre economia organitzat aquest dilluns a Casa Seat, a Barcelona. Segons ell, les famílies tenen el mateix nivell de vida que fa quatre anys. Una afirmació que ha fet en l'àmbit energètic és la d'allargar la vida de les centrals nuclears, perquè tancar-les sense tenir una alternativa l'ha considerat errònia.Quina prioritat serà la del PP en política econòmica si guanya les eleccions? "Obtenir elde l'economia espanyola", recuperant els ciments bàsics de "la credibilitat i l'estabilitat", garantint la "seguretat jurídica i alhora governar de manera responsable". El líder del PP ha afirmat que ell no dirà que serà el nou president del govern espanyol, però sí que "ho vol ser". Ha assenyalat que només hi ha dues alternatives el 23-J, la mateixa fórmula actual i la que representa el PP. Ha afirmat que "Catalunya ens" en les municipals el 28-M, esmentant els èxits de Badalona i Castelldefels.Feijóo ha intervingut per clausurar l'acte, després que parlessin el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, i el portaveu a l'Ajuntament de Barcelona,. La figura més destacada del món econòmic que ha intervingut ha estat, empresari i expresident de Foment del Treball entre 2011 i 2018. Gay de Montellà ha criticat "els governs que ataquen el món empresarial", tot i admetre que es viu un "bon moment econòmic". S'ha volgut posar la medalla del fet que Foment, sent ll president, qualifiqués el procés de "cop d'estat", una afirmació que va costar "insults" a la patronal.Han parlat també Antonio Gonzalez Torner, de Telefónica, Rosario Cellier, autònoma del sector del turisme, i Mayte Corbinos, autònoma i fundadora d'AMAR81, una companyia dedicada als productes del mar. Tots ells han reclamat "un govern que ajudi els emprenedors i els faciliti el dia a dia" i han repetit les consignes comunes del pensament empresarial., ha repetit Antonio González, que ha defensat la reducció d'impostos perquè "els diners on estan millor és a les butxaques de la gent".En l'acte hi eren el president de Pimec,; el secretari general de Foment i el cap de gabinet del seu president,, respectivament; el president del Cercle d'Economia,i el del Círculo Ecuestre, Antonio Delgado, entre d'altres.

