Els 10 llibres que recomanen els professors de Harvard per entendre el món

La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff (no té versió en català)

Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World, de Marco Iansiti i Karim Lakhani (no té versió en català ni castellà)

Teaching by Heart: One Professor's Journey to Inspire, de Thomas J. DeLong (no té versió en català ni castellà)

Edge: Turning Adversity into Advantage, de Laura Huang (no té versió en català ni castellà)

Healthy Buildings, de John Macomber i Joseph Allen (no té versió en català ni castellà)

Mala sangre: Secretos y mentiras en una StartUp de Silicon Valley, de John Carreyrou (no té versió en català)

Bienvenidos a Occidente, de Moshin Hamid, de Mohsin Hamid (no té versió en català)

Anna Karenina, de León Tolstoi

Teoria dels sentiments morals, d'Adam Smith

Contagiós, de John Berger

És indiscutible que la, als Estats Units, és un dels focus d'influència acadèmica més grans de tot el planeta. Totes les facultats que conformen aquest centre universitari d'elit dels EUA tenen estudiants d'altíssim nivell, però especialment professors d'una qualitat molt elevada, que, en teoria, provoquen que sigui un luxe estudiar a Harvard. Donades les circumstàncies de la seva influència,per certs tipus de temes generalistes.Aquest darrer assumpte és la base d'una de les últimes col·leccions de Harvard, que recomanava una desena de llibres per entendre què està passant a tot el món, de manera generalista.Alumna de renom de la facultat de negocis de Harvard, Zuboff analitza en aquest assaig el comportament de les persones i el seu impacte a l'hora d'implementar estratègies de venda de productes i serveis a les empreses.Si abans era una alumna, ara són professors de l'escola de negocis de Harvard. Tots dos aborden un tema de: la implementació de les intel·ligències artificials en els sectors empresarials actuals. Quin impacte tenen, quin futur auguren per a elles i com poden afectar els consumidors.Professor de Harvard i mestre universitari des de fa dècades,explica a través de la seva experiència que significa ensenyar. Reconegut com el millor llibre de lideratge del 2020, és una referència als Estats Units.El poder de les percepcions és la base d'aquest llibre de l'escriptora i professora de Harvard,, que intenta explicar un procés d'aprenentatge propi des d'una perspectiva diferent. Segons la universitat, no és un llibre d'autoajuda qualsevol.Macomber, reconegut membre destacat del sector econòmic i empresarial dels EUA, a més de ser professor de l'escola de negocis de Harvard, aborda en aquest assaig com les habitacions afecten en l'estat d'ànim de les persones. Ho enfoca a una situació que vivim molt en l'actualitat: el teletreball.Els que van veure la sèrie, protagonitzada per Amanda Seyfried, saben de què estem parlant. El periodista del New York Times destapa la caiguda de la multimilionària Elizabeth Holmes, que va construir un imperi empresarial a partir de mentides. Theranos, la seva corporació privada, va arribar a aglutinar 700 milions de dòlars.Novel·la que narra la vida de dos refugiats enamorats que han de sobreviure a totes les adversitats que els suposa el seu èxode, a més d'intentar mantenir el seu amor. No deixa enrere cap dels horrors que passen centenars de milers de persones al món, però ho aborda amb tendresa.No és cap novetat, evidentment. Una de les obres mestres de la literatura russa i, possiblement, de la literatura mundial, la recomana la professora de Harvard. Per què? Doncs per res d'economia, sinó que per a la membre de la facultat "és una de les millors obres que s'han escrit mai"., guanyador del premi Nobel d'Economia l'any 2007 i professor de Harvard, recomana aquesta lectura més que clàssica: un dels llibres d'estudi més fonamentals de la figura d'Adam Smith, un dels economistes i filòsofs més importants de la modernitat.El professor de màrqueting de Harvard,, disecciona el seu propi sector en aquest assaig que pel New York Times va ser tot un best-seller. Com es pot aconseguir que un producte és fàcil viral? Com consumim actualment i a quin ritme? Per què ho fem?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola